Tusk doprowadza Polskę do ruiny. Jest to działanie na spadek konkurencyjności polskiej gospodarki, aby stała się gospodarką uzupełniającą potrzeby niemieckie. Wystarczy nic nie robić, by rząd Tuska doprowadził do kolejnych kryzysów gospodarczych. Wstrzymane inwestycje na Odrze, jak się okazuje są tragicznie w swoich skutkach. Do zamrażarki trafiły projekty: rozbudowa Portu Gdańskiego, port kontenerowy w Szczecinie, CPK, atom zostanie zamrożony całkowicie. No i czekają nas bankructwa polskich przedsiębiorstw. Przeciętny Polak może zauważyć co się dzieje, przyjeżdżając na stacje Orlenu, które z bardzo dobrego standardu, z najwyższych poziomów światowych, staczają się na zwyczajnie byle jakie.