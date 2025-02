Tusk postawił na Brzoskę. Zandberg grzmi o "kraju paczkomatów i Żabek"

Skrajna lewica charakteryzuje sie wspaniałym rozdwojeniem jaźni. Z jednej strony postuluje aby zapewnienie pracy dla wszystkich było wręcz obowiązkiem, z drugiej strony krytykuje przedsiębiorców i jest przeciwko tworzeniu nowych miejsc pracy… Najlepsze jest to, że krzyczy człowiek, który cały czas żyje na koszt podatników i jakoś nie kwapi się do tego by brać się za pracę. Strategia jego partii nawet zakłada bycie w ciągłej opozycji, dzięki czemu nie bierze za nic odpowiedzialności, a co jakiś czas może wyskoczy z głupim tekstem, który zapewni mu medialne zasięgi. Zapewnia mu to poparcie gwarantujące subwencje budżetowe i do pracy iść nie musi.