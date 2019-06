Twój e-PIT z rekordowym zainteresowaniem. Resort może odtrąbić sukces

To znaczy, że znaczna większość przedsiębiorców musiała rozliczać się samodzielnie. Ale to potrwa już niedługo. - Pracujemy nad tym, aby deklaracje przygotowane w usłudze Twój e-PIT zawierały jeszcze więcej informacji o ulgach i odliczeniach podatnika, tak aby nie musiał on wprowadzać ich samodzielnie - przyznała szefowa resortu finansów.

W sumie do skarbówki dotarło niespełna 20 mln zeznań podatkowych. Aż 16 mln to te, złożone elektronicznie. Oznacza to mniej więcej tyle, że zaledwie co piąty PIT trafia do fiskusa w formie papierowej. 80 proc. wysyłanych jest już z poziomu komputera.