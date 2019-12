Tych państwa nikt do pracy nie chce. Ekspert: "w Polsce dyskryminuje się pracowników 50+"

Pracuje mniej niż co drugi senior

Rząd, dość niechętnie lub nieśmiało, zaczyna dostrzegać ten problem. Najprostszym rozwiązaniem byłoby ustawowe podniesienie wieku emerytalnego (co jest widocznym trendem na świecie, np. niemiecki bank centralny apeluje, by osoby urodzone po 2000 roku pracowały do 69. roku życia). Jednak w Polsce nikt nie bierze tego pod uwagę. Podniesienie, wcześniej przecież obniżonego, wieku emerytalnego byłoby przyznaniem się do błędu.