Tysiące osób do zwolnienia w PKP Cargo. "Ludzie są w strasznym stanie"

PKP Cargo poinformowało, że zamierza zwolnić do 30 proc. zatrudnionych. Oznacza to, że pracę utracić może ponad 4 tys. osób. Ale na tym nie koniec. Onet donosi, że skala zwolnień może być większa.

Pracownicy niepewni o swój los

- My dosłownie każdego dnia przychodzimy do pracy, mając z tyłu głowy, że być może dziś zostaniemy zwolnieni. Tak jest od kilku miesięcy. Ludzie są w strasznym stanie psychicznym. Część już nawet, by chciała te wypowiedzenie dostać, by tylko przestać żyć w tej niepewności - mówi Onetowi jeden z pracowników PKP CargoTabor.