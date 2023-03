UE bierze się za etykiety. "Najlepiej spożyć przed" nie będzie jedynym oznaczeniem

UE pracuje nad zmianami etykiet

"Błędna interpretacja przez konsumentów znaczenia terminów "wykorzystanie do" i "najlepiej przed" może przyczynić się do marnotrawienia żywności w gospodarstwach domowych" - przytacza fragment raportu next.gazeta.pl.

Zobacz także: Ekonomista pokazuje, co się stało z ceną oleju. "Z 5 zł podrożał do 15 zł w dwa lata"

Eksperyment pokazuje, kiedy wyrzucamy jedzenie

Cztery z nich były zgodne z tym, czego używa się na opakowaniach produktów sprzedawanych w w USA: "najlepiej do", "najlepiej spożyć do", "spożyć do" i "sprzedać do". Pozostałych sześć etykiet zawierało datę oraz biosensor, czyli wizualny wskaźnik jakości żywności.