UE blisko porozumienia w sprawie pakietu pomocowego.

Państwa członkowskie mają rozbieżne spojrzenie na to, jak UE powinna zareagować na kryzys.

"Wzywam wszystkich ministrów finansów do zgody w sprawie odważnego i ambitnego planu, który ma chronić nasze gospodarki przed tym wspólnym zagrożeniem" - zaapelował Mario Centeno, minister finansów Portugalii i szef eurogrupy.

Pakiet, nad którym pracują ministrowie, ma się składać z: funduszu gwarancyjnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego, wsparcia miejsc pracy, czyli wartej ok. 100 mld euro inicjatywy SURE, przedstawionej przez Komisję Europejską, oraz ostrożnościowej warunkowej linii kredytowej z Europejskiego Mechanizmu Stabilności.

"To siatka bezpieczeństwa dla Europy, by chronić naszych pracowników, nasze firmy i nasze finanse publiczne. To plan, który daje nam nadzieję, że będziemy w stanie przezwyciężyć ten kryzys, w czasie w którym wpadamy w recesję" - powiedział Mario Centeno.