Ugoda frankowa – kiedy warto z niej skorzystać?

Jeszcze przed 2008 rokiem, w polskich bankach podpisywano tysiące umów o kredyty we frankach szwajcarskich. Obecnie stanowią one źródło niemałych problemów dla kredytobiorców, którzy mogli poczuć się oszukani przez doradców bankowych. Nie byli w dostateczny sposób informowani o ryzyku zmiany kursu walutowego. W efekcie zmagają się z bardzo wysokimi kosztami kredytowania. Procesują się z bankami, ale to trwa. Czy w takiej sytuacji nie lepiej jest zawrzeć ugodę frankową? Na czym ona właściwie polega i czy jest to realna pomoc dla frankowiczów?