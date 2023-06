Ujemne ceny energii w niedzielę. Pierwszy raz w historii

Kaczor 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A od przyszłego roku rozliczanie godzinowe w net-billingu dla fotowoltaiki. Jak jeszcze ich przybędzie to coraz częściej będzie za dużo energii w takie dni. I nagle cyk zamiast zarabiać to się będzie jeszcze dopłacało do przewymiarowamych instalacji zakładanych pod korek