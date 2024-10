Ukrócą najem krótkoterminowy? Wiceminister potwierdza, że jest pomysł "stref wolnych"

- Chcielibyśmy dać uprawnienie wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom na wyrażenie zgody na to, by taki najem krótkoterminowy mógł mieć miejsce, ale też samorządom do ewentualnego wyłączenia stref, gdzie takiego najmu nie ma. Gminy proszą nas o to, aby mieć możliwość wpływu na określenie stref, gdzie może nie być najmu krótkoterminowego - dodaje Piotr Borys w rozmowie z RMF FM.