Umorzenie subwencji z tarczy PFR po nowemu. Premier jest na tak

- Dla tych przedsiębiorców, którzy potrafią wykazać, a przecież to jest bardzo proste do pokazania przez obroty, że ze względu na tę drugą falę, z którą się stykamy te poprzednie warunki po prostu nie są możliwe do spełnienia.

- Nie zastawiliśmy pułapki na firmy, my im pomogliśmy przetrwać ten najtrudniejszy okres - zapewniał w czwartek w programie "Money. To się liczy" prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Prezes PFR nie był nam jednak w stanie powiedzieć, czy subwencje mogą być umorzone na innych warunkach. - To jest decyzja Rady Ministrów, w dodatku wymagająca zgody Komisji Europejskiej, więc to nie jest takie proste - wyjaśniał.

Jak przekonywał Borys, program ma służyć przede wszystkim temu, by te firmy przetrwały pandemię i w zależności od okoliczności trzeba tak działać, żeby to wsparcie osiągnęło swój cel. Oznacza to, że również i on nie wyklucza potrzeby zmian zasad umorzenia subwencji.