Umowa handlowa USA-Wielka Brytania. Ruszają rozmowy

Polska Agencja Prasowa informuje, że do negocjacji oddelegowani zostali brytyjska minister handlu międzynarodowego Liz Truss i przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lightizer.

"Umowa o wolnym handlu jest priorytetem dla obu krajów i podzielamy zobowiązanie do osiągnięcia ambitnego porozumienia, które znacząco pobudzi handel i inwestycje. Podejmiemy negocjacje w przyspieszonym tempie i zapewniliśmy środki niezbędne do osiągnięcia szybkich postępów" - napisali oboje we wtorkowym oświadczeniu.