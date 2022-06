Umowa przyrzeczona – kiedy się ją podpisuje?

Przy zakupie mieszkania trzeba załatwić wiele różnego rodzaju formalności. Cały proces jest zwieńczony zawarciem aktu notarialnego w kancelarii. Zanim do tego dojdzie, zwłaszcza w przypadku gdy zakup jest realizowany z udziałem kredytu hipotecznego, podpisywana jest umowa przedwstępna zakupu nieruchomości. Wśród jej postanowień musi znaleźć się termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Co to jest?