UOKiK bierze pod lupę sprzedawców ciężarówek. Zmówili się i mogli zawyżać ceny

Na celownik zostały wzięte firmy: DBK z Olsztyna, ESA Trucks Polska z Komornik (woj. wielkopolskie), TB Truck & Trailer Serwis z Wolicy (woj. mazowieckie), WTC z Długołęki (woj. dolnośląskie) i Van Tilburg-Bastianen Groep z Bredy w Holandii. To właśnie pracującym w tych firmach menedżerom wysokiego szczebla UOKiK postawił zarzuty.

- W czasie przeszukań zdobyliśmy mocne dowody. Podejrzewamy, że co najmniej od 2011 r. DBK i WTC wspólnie z ESA Trucks Polska dzieliły rynek sprzedaży ciężarówek marki DAF. Najpóźniej w 2016 r. do porozumienia mógł dołączyć TB Truck & Trailer Serwis za zgodą i wiedzą kontrolującej go spółki Van Tilburg-Bastianen Groep - mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.