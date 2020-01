UPS Polska przeprowadza zwolnienia, wynika z ustaleń money.pl. Na razie chodzi o ok. 30 etatów

Pracownicy UPS Polska szykują się na zwolnienia

Co na to UPS? - Przewidujemy, że zmiany te zostaną wprowadzone w najbliższych miesiącach, a proces zostanie zakończony w drugim kwartale 2020 r. Zostanie to wykonane tak płynnie, jak to możliwe, a nasi klienci będą nadal otrzymywać równie wysoką jakość usług, jak dotychczas - słyszymy w biurze prasowym.