USA apelują do Chin o walkę ze zmianami klimatu. "Wspólna odpowiedzialność"

KR1 18 min. temu

Pani Jeleń!! To już koniec tego teatru z klimatem. Pani Jeleń mogła Pani zrobić konferencję online no ale dla klimatu poleciała Pani samolotem niszczącym planetę he he!! Nikt wam już nie wierzy w ten wasz klimat. Bajka o CO 2 to był sprytny skok na kasę, ale to już jest koniec serio dolara też