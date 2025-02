Nawet 50 proc. cła? Stanowcza reakcja Trumpa

- Jeśli cła nałożone na Kanadę i Meksyk, mające zachęcić te kraje do lepszej kontroli granicy z USA, zaczną obowiązywać 1 marca, to stal i aluminium produkowane w tych dwóch krajach, będących głównymi dostawcami amerykańskich firm, będą opodatkowane stawką 50 proc. od 12 marca, czyli od daty wejścia w życie ceł na oba metale - powiadomiło źródło francuskiej agencji.

Trump zmienia zdanie

Po zaprzysiężeniu na stanowisko prezydenta 20 stycznia Trump zagroził nałożeniem 25-procentowych ceł na wszystkie towary sprowadzane z Meksyku i Kanady, oceniając, że kraje te powinny robić więcej, by powstrzymać nielegalną migrację i przemyt fentanylu do USA. Po negocjacjach zawiesił wprowadzenie tych ceł do 1 marca w zamian za ustępstwa dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa granic.