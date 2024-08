USA unikną recesji? Słynna reguła sprawdza się od 50 lat. Ale coś mogło ją zaburzyć

Czy jednak kiepskie dane dotyczące bezrobocia są bezwzględnym dowodem na nadchodzącą recesję? Tę kwestię przeanalizowali ekonomiści, z którymi rozmawiała agencja Associated Press. Potwierdzają, że niespodziewany wzrost stopy bezrobocia w Stanach Zjednoczonych w ostatnim miesiącu wywołał niepokój na rynkach finansowych i obawy o potencjalną recesję . Eksperci podkreślają jednak, że może to być fałszywy alarm .

Stany Zjednoczone boją się recesji. "Reguła Sahm" się sprawdzi?

Gospodarka USA zwykle dawała wiarygodne sygnały, gdy znajdowała się w recesji lub blisko niej. Jednak te wskaźniki przestały działać prawidłowo od czasu pandemii COVID-19 , która zakłóciła normalną działalność gospodarczą. W ciągu ostatnich dwóch lub trzech lat sygnalizowały one spowolnienia, które nigdy nie nastąpiły, podczas gdy gospodarka nadal się rozwijała.

Nie da się jednak ukryć, że inwestorzy się wystraszyli. Indeks Dow Jones spadł o ponad 600 punktów, czyli 1,5 proc., a szerszy indeks S&P 500 o prawie 2 proc. Niemal paniczna reakcji rynków była częściowo spowodowana tym, że wzrost stopy bezrobocia do 4,3 proc. w ubiegłym miesiącu - najwyższego poziomu od października 2021 roku - uruchomił tzw. regułę Sahm.

Reguła Sahm zaburzona przez pandemię?

Reguła ta sprawdziła się w każdej recesji w USA od 1970 roku. Na przykład, podczas Wielkiej Recesji w 2008 roku, kiedy to wskaźnik bezrobocia wzrósł o ponad 0,5 punktu procentowego w ciągu trzech miesięcy, co zgodnie z regułą Sahm wskazywało na początek recesji. Podobnie było w 2020 roku, kiedy pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowny wzrost bezrobocia, co również potwierdziło regułę Sahm.