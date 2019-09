Volkswagen nie zapłacił wykonawcy hali, a ten swoim podwykonawcom. W poniedziałek pikieta pod siedzibą niemieckiej firmy

W marcu tego roku w poznańskim Antoninku, na terenie fabryki Volkswagena, stanęła nowa hala produkcyjna. Wybudowała ją firma "Rembor General" z Tomaszowa Mazowieckiego. Inwestycja warta była około 60 mln. zł. Kontrakt na budowę w Antoninku nie był pierwszym, jaki "Rembor" realizował z Volkswagenem. Gotowa hala stoi od marca. W środku są już zainstalowane roboty, które Volkswagen wykorzysta do produkcji samochodów. Volkswagen do dziś nie zapłacił wykonawcy 12 mln zł – informuje poznańska "Gazeta Wyborcza".

Niemiecki koncern nie ma zastrzeżeń do jakości wykonanej pracy, ale nie jest zadowolony z dokumentacji, którą "Rembor General" przedstawił do rozliczeń. Z kolei wykonawca twierdzi, że każda kolejna wersja przedłożonych dokumentów jest odrzucana.

Takimi deklaracjami "Rembor" nie opłaci przecież rachunków ani nie zapłaci podwykonawcom – a tym winny jest około siedmiu milionów złotych. Nie ma tych pieniędzy i od 31 lipca tego roku firma jest w stanie restrukturyzacji. To decyzja sądu. Oznacza, że "Rembor" nie może teraz spłacać zaległych zobowiązań, ale może wykonywać inne zlecenia. Dodatkowo taki stan wstrzymuje działania komorników wierzycieli – wyjaśnia "Gazeta Wyborcza".

- Wydaje mi się, że Volkswagen nie chce zapłacić tych pieniędzy. Niby utrzymują, że zależy im na opłaceniu podwykonawców "Rembora" i rozmawiają bezpośrednio z nami, ale taką drogą zapłacić i tak nie mogą. Zresztą te rozmowy do niczego nie prowadzą. Sam jestem po jednej z nich. Prawnicy Volkswagena poprosili mnie o dokumenty, których nie posiadam i nie zdobędę. Oni to doskonale wiedzą, a i tak proszą mnie i innych. To gra na czas – powiedział Bogdan Uraziński z Opoczna.