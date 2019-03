W Londynie o polskiej gospodarce. Problemy Europy nie zagrożą naszemu PKB

- Rok 2018 był dla Polaków dobrym rokiem. Polacy są obecnie najbardziej zamożni w całej swojej tysiącletniej historii. Nasze parametry gospodarcze w stosunku do liderów również są najlepsze w perspektywie wieków – stwierdził prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło w przerwie spotkań z londyńskimi inwestorami.

Prezes największego polskiego banku przyznał, że w trakcie konferencji promującej rynki kapitałowe i spółki z Europy Środkowo-Wschodniej musiał tłumaczyć finansistom z City, że Polsce nie grozi recesja. - Tłumaczyłem, że wzrost, który będzie wynosił lekko ponad 4 proc. w tym roku w porównaniu z 5 proc. w roku poprzednim, to wynik bardzo dobry. Żeby to zobrazować przytaczałem anegdotę: spowolnienie gospodarcze jest wtedy, gdy kolega traci pracę, recesja, gdy pracę tracę ja. Na razie w Polsce nie ma recesji - wskazał.

- Wydaje się, że moment ogłoszenia pakietu fiskalnego jest w miarę adekwatny i jego rozmiar spowoduje, że w przyszłym roku Polska będzie, poza dwoma, trzema najmniejszymi, najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie – wskazał i stwierdził, że spadek deficytu fiskalnego do poziomu ok. 0,5 proc. PKB „stwarza przestrzeń do dostarczenia stymulacji w warunkach oczekiwanego spowolnienia”.