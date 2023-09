W piątek rząd może dostać niepokojący sygnał. Uderzyłby w złotego

Moody's dokona przeglądu ratingu Polski. Ostrzeżenie dla złotego

We wrześniu ukazał się komentarz agencji w sprawie opublikowanego pod koniec sierpnia projektu ustawy budżetowej dla Polski na 2024 r. Stwierdziła w nim, że założony w ustawie deficyt na poziomie 4,5 proc. PKB oraz wzrost długu sektora publicznego do 54 proc. PKB jest negatywny dla ratingu Polski. Zwróciła jednak uwagę, że w 2025 r. dojdzie najprawdopodobniej do spadku deficytu budżetowego poniżej poziomu 3 proc. PKB, co będzie oddziaływać w kierunku obniżenia relacji długu publicznego do PKB.