W Polsce co sekundę do kosza trafia 153 kg żywności. Tak jest przez cały rok

Jak donosi „Rzeczpospolita”, z badań wynika, że w Polsce marnuje się prawie 5 mln ton żywności. Składa się na to suma odpadów z etapów produkcji, przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji.

Koronawirus. Prof. Jarosław Fedorowski: nie pokonujemy tej pandemii

Jak się też okazało, w aż 60 proc. odpowiedzialni są za to konsumenci, którzy w swoich domach do pojemników na odpady wrzucają prawie 3 mln ton żywności. Produkcja i przetwórstwo odpowiada za kolejne ok. 1,5 mln ton. W transporcie i magazynach przepada zaledwie 1 proc., dokładnie tyle samo w gastronomii.