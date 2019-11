W Polsce powstaje coraz więcej mieszkań. Kwieciński: "w 2030 roku osiągniemy średnią UE"

O milion mieszkań od celu

– Jest to wzrost o jedną trzecią. Takiego przyrostu do tej pory nie mieliśmy – zaznaczył minister, cytowany przez PAP.

Prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz dodał, że w Polsce będzie musiało powstać ok. 1 mln dodatkowych mieszkań więcej, niż to, co rocznie generuje rynek obecnie. Barszcz oszacował, że taka liczba nowych lokali będzie kosztować ok. 300 mld złotych.

Państwo pomogło przy powstaniu ok. 3,5 tys. mieszkań

Kwieciński natomiast skupił się na programach rządowych, które przyczyniły się do zwiększenia liczby mieszkań dostępnych w Polsce. Wymienił m.in. program Mieszkanie plus, stworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), czy likwidację użytkowania wieczystego.

Minister poinformował, że 2016 roku do lipca 2019 roku powstało ok. 3,5 tys. mieszkań dzięki państwowej pomocy. Budowane jest ponad 6 tys. kolejnych.

PFR Nieruchomości wskazał, że z samego programu Mieszkanie plus zbudowano ok. 1 tys. mieszkań, a kolejny tysiąc jest w budowie. Trwa projektowanie blisko 18 tys. mieszkań, kolejnych 25,6 tys. oczekuje na decyzje inwestycyjne, a w toku analiz znajduje się dalszych 23,8 tys. mieszkań w całej Polsce. W 2020 roku ok. 9 tys. Polaków otrzyma klucze do lokali w ramach programu Mieszkanie plus.