W sklepach będzie coraz drożej. Eksperci nie mają wątpliwości

Hubert Gąsiński z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie przypomniał, że we wrześniowym badaniu wśród 12 analizowanych kategorii produktów, tylko jedna z nich zdrożała mniej niż 10 proc. w ciągu 12 miesięcy. - To owoce i warzywa, na które wciąż jest sezon, za to o 100 proc. rok do roku zdrożał cukier - przekazał.