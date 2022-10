Węgiel dla polskich elektrowni drożeje. Dwukrotny skok ceny w wakacje

wertyQ 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

może jak będzie węgiel dla elektrowni po 650zł za tonę to w końcu kopalnie zaczną płacić ZUS za swoich pracowników i przestaną brać dotacje od rządu na wszystko co możliwe. Nowe ceny prądu z 40 na 86 =groszy za samą energię bez przesyłu zawierają w sobie o wiele większe podwyżki ceny węgla. Bo przecież koszt wytworzenia energii i wpływ ceny węgla na cenę końcowa wyjaśniała dostępna na bilbordach żarówka w której to koszt węgla wynosi jedynie 109 zł na każdą MWh i stanowiło jakieś 11 groszy na każdej kWh więc jak węgiel podrożeje dla elektrowni o 50% to podwyżka na kWh powinna wynieść 5,5 gr na każdej kWh a energia podrożeje o 100%. Więc o co ten cały szum? Problemem sa marże i ich wzrost z 51 zł co wynosiło 11% przy cenie 450zł za MWh do planowanych wcześniej 1250zł na każdej MWh. Takie marże płacą przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalnośc gospodarczą