Małe dwa pokoje. Nowy trend na rynku

Choć sytuacja na rynku mieszkaniowym stale poprawia się, ceny mieszkań nadal bywają zaporowe, np. dla młodych osób, które nie mają ani dużego wkładu własnego, ani wysokiej zdolności kredytowej. Dla takich klientów deweloperzy przygotowali specjalną ofertę: dwupokojowe mieszkania o małej powierzchni (do 40 mkw).



W ramach analiz rynku nieruchomości zwykle wyróżnia się kategorie lokali dotyczące liczby pokoi (M1, M2, M3 itd.) oraz metrażu (np. do 40 mkw., 41 mkw. - 60 mkw.). Znacznie rzadziej są analizowane takie grupy jak mieszkania dwupokojowe o powierzchni do 40 mkw. Według danych portalu RynekPierwotny.pl tego typu mieszkania stanowią dość istotny element rynku. Informacje RynekPierwotny.pl wskazują, że w samej Warszawie pod koniec II kw. 2018 r. deweloperzy oferowali ponad 1200 bardzo małych mieszkań dwupokojowych.

Kompaktowe M2 stanowiły około 5,7 proc. łącznej oferty stołecznych inwestorów. Wynik Warszawy nie był jednak wysoki w porównaniu do analogicznych wartości z Krakowa (8,1 proc.) oraz Gdańska (7,8 proc.). W tych dwóch miastach odnotowano najwyższy udział małych mieszkań dwupokojowych.



Pod koniec II kw. 2018 r. zupełnie inną specyfiką cechował się rynek poznański oraz łódzki. Na terenie Łodzi i Poznania małe „dwa pokoje” stanowiły odpowiednio 4,4 proc. oraz 4,0 proc. oferty deweloperskiej. Niechęć mieszkańców Łodzi do zakupu małych M2 mogła wynikać z dobrej dostępności cenowej metrażu. Natomiast w przypadku Krakowa spore znaczenie prawdopodobnie ma niekorzystna relacja pomiędzy cenami mieszkań oraz poziomem wynagrodzeń. Trudniejsze jest wskazanie uwarunkowań wpływających na popularność kompaktowych „dwójek” w pozostałych metropoliach. Nie ulega jednak wątpliwości, że deweloperzy dostosowują się do preferencji swoich klientów.



Kawalerki nadal są poważną konkurencją dla kompaktowych M2



Dość duża popularność małych mieszkań dwupokojowych wynika z faktu, że takie lokale dobrze wpisują się w potrzeby osób nieposiadających funduszy na zakup "M" o typowej powierzchni (45 mkw. - 55 mkw.) i jednocześnie potrzebujących dwóch pokoi (np. ze względu na wychowywanie dziecka). Nie można ukryć, że kompaktowe dwa pokoje są oferowane głównie w dzielnicach interesujących dla mniej zamożnych klientów firm deweloperskich. Chętnie wybierają je młode rodziny.

Warto zdawać sobie sprawę, że pomimo popularności małych mieszkań dwupokojowych, tradycyjne kawalerki nadal stanowią ważny element oferty firm deweloperskich. Zgodnie z danymi portalu RynekPierwotny.pl, pod koniec II kw. 2018 r. udział M1 na terenie metropolii wynosił: Warszawa - 10,4 proc.; Kraków - 11,8 proc.; Łódź - 15,3 proc.; Wrocław - 11,3 proc.; Poznań - 10 proc.; Gdańsk - 6,8 proc.



Nietrudno zauważyć, że tylko w Gdańsku kawalerki (o dowolnej powierzchni) oraz małe mieszkania dwupokojowe liczące do 40 mkw. cechowały się zbliżonym udziałem rynkowym. Na terenie pozostałych metropolii różnice były znaczące. Jako przykład można wymienić Łódź (udział M1 - 15,3 proc., udział małych M2 - 4,4 proc.). Kawalerki mają swoje zalety np. brak dodatkowych ścian, które zawsze zabierają trochę cennej przestrzeni.

Zdaniem analityków portalu RynekPierwotny.pl na popularność nowych kawalerek dodatnio wpływa zróżnicowanie powierzchni takich lokali. Można spotkać zarówno M1 liczące sobie 25 mkw., jak i mieszkania jednopokojowe o powierzchni wynoszącej 40 mkw. W przypadku małych lokali dwupokojowych, nie mamy do czynienia z takim zróżnicowaniem rozmiaru. Ze względów konstrukcyjnych oraz praktycznych (rozmiar mniejszego pokoju), deweloperzy nie budują M2 mniejszych niż 30 mkw. - 32 mkw. Właśnie dlatego osoba szukająca naprawdę małego lokum od dewelopera, w praktyce będzie skazana na M1. Ta sama zasada dotyczy rynku wtórnego.

