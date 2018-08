Płaca minimalna 2019. Półtora miliona osób chciałoby więcej

Fot. LUKASZ SZELAG/REPORTER/EAST NEWS Prawie co trzeci budowlaniec dostaje płacę minimalną. Przynajmniej oficjalnie

Aż półtora miliona osób żyje w Polsce za minimum płacowe. Sejm od przyszłego roku podwyższył ich pensję o 5,7 proc. Zaledwie. Pracownicy budowlani z trzech województw liczyli pewnie na więcej.

Z 2,1 tys. zł do 2,22 tys. zł brutto - o tyle ma pójść w górę płaca minimalna w przyszłym roku według projektu rządowego, który trafił w środę do Sejmu. Wzrost o 5,7 proc. to wydaje się dużo. Tyle, że w gospodarce przyrost pensji jest dużo większy.

Jak podawaliśmy w czwartek wynagrodzenia rosną ostatnio w tempie 7-procentowym. Pewnie z tego powodu związki zawodowe chciały większej podwyżki minimum płacowego. OPZZ proponowało 2383 zł miesięcznie i 15,50 zł brutto za godzinę, a "Solidarność" 2278 zł na miesiąc i 14,86 zł brutto za godzinę.

Rząd przyjął wersję ostrożniejszą, uwzględniając prawdopodobnie opinie kilku milionów małych przedsiębiorców, którzy mogliby mieć problemy z utrzymaniem biznesu. Tak czy inaczej 1,47 mln osób w Polsce dostanie 120 zł brutto miesięcznie więcej, czyli 83,23 zł podwyżki na rękę. Pracodawca zapłaci za to łącznie o 144,73 zł więcej.

Różnicę pomiędzy 144,73 zł, a 83,23 zł, czyli dokładnie 61 zł 50 gr miesięcznie zabierze fiskus i ZUS. Licząc od 1,47 mln osób, razem da to około 1,08 mld zł większych dochodów dla państwa rocznie.

Handel i budowlanka płacą mało

Z 1 465 tys. osób, które pracują w kraju za płacę minimalną aż 485 tys. zatrudnionych jest w handlu. Aż 24 proc. z wszystkich pracowników tej branży płaci się najmniej jak można - podaje GUS w najnowszych dostępnych danych.

Większy udział opłacanych najniżej pracowników jest w branży budowlanej. Tam aż 31 proc. wszystkich pracowników pobiera obecnie 2,1 tys. zł brutto, a w przyszłym będzie otrzymywać 2,22 tys. zł. Łącznie jest takich budowlańców 199 tys.

Praca do najlżejszych nie należy, a jednak płacą najmniej. Wygląda na to, że część pieniędzy trafia do pracowników pod stołem.

Najmniej pracowników godzi się na płacę minimalną w woj. mazowieckim - zaledwie 10 proc. wszystkich pracujących. Najwięcej w województwach: łódzkim, małopolskim i świętokrzyskim - po 17 proc.

Średnia dla całego kraju wynosi 13 proc. i od lat się nie zmienia. W 2016 roku najniżej zarabiających przybyło aż 108 tys., podczas gdy zatrudnienie wzrosło wtedy o 299 tys. Jak widać, choć bezrobocie spada a rośnie zatrudnienie i wynagrodzenia, to aż jedna czwarta nowych pracowników nie dostaje dużych pieniędzy.

W miarę dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy w tym tempie można oczekiwać, że coraz mniej osób będzie się godzić na minimum. Tak jest, gdy można przebierać w ofertach.

