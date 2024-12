Wielka pożyczka dla Polski od USA. Oto na co pójdą pieniądze

Panie doktorze co ma zaufanie do zakupów.? To my im ufamy a czy oni nam okaże się jak będą USA odchodzić na Pacyfik z Europy czy zostaną i będą nas bronić? A w czasach pokoju planowane są cła czy narzucą nam cła tak jak Europie i Chinom? i to będzie test na Pana słowa o OGROMNYM ZAUFANIU obopulnym pożyjemy zobaczymy .