Wielkie przejęcie zatrzymane. Intel nie zdołał wykupić SiFive

SiFive wciąż rozważa zarówno pierwszą ofertę publiczną (IPO), jak i przejęcie przez większego gracza. SiFive to wiodący na świecie producent rdzeni procesorów opartych na RISC-V oraz projektant kontraktowy systemów na opartych na tej architekturze.

Jest kilka powodów, dla których Intel chce pozyskać SiFive . Po pierwsze istnieje duży rynek oprogramowania, który jest poza zasięgiem rozwiązań opartych o architekturę x86. Szacuje się, że rynek architektury x86 jest ograniczony do 350 - 360 mln układów rocznie.

Pozyskanie praw do architektury RISC-V pozwoliłoby Intelowi za parę lat oferować układy o niskim poborze mocy produkowane we własnych fabrykach, co znacznie zróżnicowałoby ofertę produktową firmy.