Znoszenie obostrzeń. Oto co się zmienia 15 maja

Od 15 maja częściowo odmrożona zostanie branża gastronomiczna. W sobotę restauratorzy będą mogli przyjmować gości w swoich ogródkach. Oczywiście przy zachowaniu reżimu epidemicznego. Chodzi o dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika). Od 15 maja będzie można organizować imprezy okolicznościowe pod gołym niebem z limitem do 25 osób.