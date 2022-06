Wydobywać, sprzedawać, spalać. Tak Putin tuczy swój dwór. Można to ukrócić

Wydobywać, sprzedawać, spalać i tak w kółko . To strategia Putina od samego początku jego rządów. Dobrze wie, że Rosja śpi na miliardach dolarów . Możliwe, że wojna w Ukrainie jest jednym z pierwszych konfliktów na tak dużą skalę i tak blisko serca Europy ze zmianami klimatycznymi w tle.

To prawda, że próbując znaleźć przyczyny rosyjskiej agresji, która zaczęła się 24 lutego, szukamy ich w bieżącej polityce i imperialnej historii Rosji. Trzeba jednak pamiętać o tym, że Federacja Rosyjska jest bytem opartym – w pewnym uproszczeniu – na "braku polityki klimatycznej" .

Kremlowska elita tuczona miliardami

To jednak nie wszystko. Jak zauważa nasz rozmówca, Rosjanie mogli też liczyć na kontrakty na budowę nowych elektrowni jądrowych w UE , a z czasem pewnie także na udziały w rynku wodorowym. – Dla Moskwy taka współpraca byłaby bardzo opłacalna , a perspektywa pełnej dekarbonizacji (byłaby – przyp. red.) wciąż dość odległa – mówi Wiech.

Derusyfikacja i dekarbonizacja europejskiej energetyki

Jednak po 24 lutego temat pozyskiwania energii stał się jednym z priorytetów, a co za tym idzie, kwestie klimatyczne zaczęły łączyć się z postulatami odcięcia od rosyjskich węglowodorów. Plany nałożenia embarga na rosyjskie surowce idą tak naprawdę w parze z pomysłami przyspieszenia transformacji energetycznej.

Wojna w Ukrainie motywuje do odejścia nie tylko od rosyjskich surowców, ale jakichkolwiek paliw kopalnych. Mimo mrzonek i półprawd – serwowanych przez część środowisk wspierających ruchy negujące zmiany klimatyczne i krytykujące jakiekolwiek działania w kierunku neutralności klimatycznej – Bruksela zapewnia, że nie ma zamiaru się cofać.

Federacja Rosyjska jest największym eksporterem gazu ziemnego, trzecim eksporterem ropy naftowej oraz węgla kamiennego na świecie. Neutralność klimatyczna (czyli drastyczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i doprowadzenie do sytuacji, w której ewentualne emisje tych gazów są równoważone przez usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery – przyp. red.) będzie ciosem w budżet tego kraju.

Rosja kpiła z pomysłów Unii Europejskiej

Jaki był przed wojną stosunek Rosji do polityki klimatycznej? Jak zauważa dr Kamil Lipiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego , Federacja Rosyjska miała dwa plany dotyczące zmniejszania emisji gazów cieplarnianych.

Gigantyczny koszt klimatyczny wojny w Ukrainie

Świat czekają wojny o wodę

