"Wykluczenie komunikacyjne? Sytuacja się poprawiła". Prawda jest inna

Warmia i Mazury to niegdysiejsze niemieckie Prusy Wschodnie, Niemcy tak tam rozwinęli sieć kolejową że nie było miejscowości z której byłoby dalej niż 10 km do stacji kolejowej. PRL jeszcze to wszystko podtrzymywał ale przyszli ci którzy zamiast mózgu mieli styropian i wszystko to rozwalili. Niektóre szlaki kolejowe zastąpiły wielokilometrowe ścieżki rowerowe tak jak w Dźwierzutach koło Szczytna, ale to tylko wyjątek kiedy powstało coś pożytecznego!