Spadek sprzedaży detalicznej. Po niezłym miesiącu przyszło wyhamowanie. "Mogło być gorzej"

Sprzedaż detaliczna w Polsce wyhamowuje. Choć w ujęciu rocznym wzrosła o 4,1 proc., to jednak obraz zmienia się, jeżeli spojrzeć na sytuację w handlu miesiąc do miesiąca. We wrześniu sprzedaż detaliczna w cenach stałych była niższa o 2,8 proc. w porównaniu z sierpniowym odczytem. Ekonomiści ING podkreślają, że wpływ na to mają świadczenia społeczne i gdyby nie one, to "mogło być gorzej".