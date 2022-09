Wzrost godzinowej stawki minimalnej pomoże ubogim. Nowe badania z USA

Podniesienie stawki minimalnej. Scenariusz jest optymistyczny

Wzrost minimalnego godzinowego wynagrodzenia w Stanach Zjednoczonych do 15 dol. pomógłby wyjść z problemu ubóstwa prawie 7,6 mln Amerykanów . Instytut zaznacza, że tylu osobom poprawi się sytuacja materialna, o ile nikt z nich nie straci pracy, co jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem.

Wszyscy zyskają na podwyżce stawki minimalnej

Kto najbardziej zyska?

Zyskają wszyscy pracownicy

Argumentując tę tezę badacze przywołują badania ekonomistów Univeristy of California. Naukowcy twierdzą, że jeśli w lokalnej społeczności pojawia się firma, która oferuje stawki powyżej 15 dol. za godzinę, to w innych sektorach również wzrastają wynagrodzenia. Szacuje się, że pracownicy lokalnych przedsiębiorstw zyskują o 4,7 proc. więcej przez sam fakt obecności konkurencyjnych firm, które oferują wyższe pensje.

Obecną płacę minimalną zjada inflacja

"Insider" zauważa, że większość Amerykanów od zeszłego roku otrzymała wyższe pensje. Wszystko dlatego, że część społeczeństwa zaczęło szukać nowych stanowisk, które są lepiej płatne. To z kolei zmusiło pracodawców do podwyższenia gorzej opłacanych wakatów tylko po to, aby znaleźć chętnych do pracy.