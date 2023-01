Z czym wiąże się zmiana stanowiska pracy? O czym należy pamiętać?

Jak odbywa się zmiana stanowiska pracy?

Prawo pracy zakłada, że zmiana stanowiska może być realizowana zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i zatrudnionego. Jednak musi to odbywać się w ściśle określony w przepisach sposób. Pamiętaj, że w umowie o pracę jako pracownik masz wskazane stanowisko i określone wynagrodzenie za wykonywanie określonego rodzaju obowiązków. Dlatego nie można tego tak po prostu zmienić. Zmiana stanowiska pracy na prośbę zatrudnionego czy z inicjatywy pracodawcy będzie wymagała dokonania modyfikacji umowy.

Zmiana stanowiska pracy przez pracodawcę

To pracodawca powierza podwładnemu wykonywanie zadań i ma on prawo zmienić stanowisko zajmowane przez zatrudnionego. Może to zrobić tylko w drodze porozumienia zmieniającego, które zgodnie z art. 29 § 4 powinno być sporządzone w formie pisemnej. W związku z tym zawierany jest aneks do umowy o pracę, ale ma to miejsce jedynie wtedy, gdy: dochodzi do awansu pracownika,

wprowadzane są dodatkowe profity dla podwładnego,

zmiana stanowiska pracy dotyczy stanowiska, które znajduje się na równorzędnym poziomie względem dotychczas zajmowanego. Zmiana stanowiska pracy i jej warunków ze strony pracodawcy możliwa jest również za pośrednictwem narzędzi wskazanych w art. 42 Kodeksu pracy. Wśród nich wymienić należy: pisemne wypowiedzenie zmieniające,

powierzenie pracownikowi innej pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z uwagi na pojawienie się szczególnych potrzeb pracodawcy. Wypowiedzenie zmieniające przygotowane pisemnie określa modyfikację warunków pracy oraz daje czas na odwołanie się od zaproponowanych warunków. Czas ten odpowiada połowie okresu wypowiedzenia. Co istotne, pracodawca musi skonsultować wypowiedzenie zmieniające w zakładzie ze związkami zawodowymi. Jeśli pracownik odrzuci takie pismo, będzie to skutkować rozwiązaniem umowy.

W przypadku braku sprzeciwu w wymaganym terminie nowe warunki pracy wejdą w życie po upływie właściwego dla danego zatrudnionego okresu wypowiedzenia.

Zmiana stanowiska pracy na prośbę pracownika

Nie tylko pracodawca, ale i zatrudniony może doprowadzić do zmiany stanowiska. Ma prawo złożyć wypowiedzenie zmieniające, ale nie jest ono wiążące dla pracodawcy i może prowadzić do wypowiedzenia umowy. Lepszym rozwiązaniem jest napisanie prośby o zmianę stanowiska wraz z solidnym uzasadnieniem. Przy wnioskowaniu o zmianę na wyższe to właściwie prośba o awans.

Zmiana stanowiska pracy a badanie lekarskie

Przy zmianie stanowiska, czy to na prośbę pracownika, czy z inicjatywy przedsiębiorcy, dochodzi do tego, że konieczne staje się ponowne wykonanie wstępnych badań lekarskich przez zatrudnionego, bez względu na to, że może mieć w dalszym ciągu ważne wcześniejsze badania wstępne czy okresowe.

Wynika to bezpośrednio z art. 229 § 4 Kodeksu pracy, w którym ustawodawca stwierdza, że zatrudniony nie może zostać dopuszczony do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku w warunkach opisanych na skierowaniu na badania lekarskie.

Zmiana stanowiska wiąże się także z przejściem przez podwładnego szkolenia BHP dotyczącego danego stanowiska.

Jak przebiega zmiana stanowiska pracy w okresie ochronnym?

Jeśli pracodawca chciałby przenieść swojego podwładnego na inne stanowisko, a ten znajduje się w tzw. okresie ochronnym, trwającym cztery lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), jest to możliwe, ale wyłącznie na mocy porozumienia. Wymagać to będzie zgodnego oświadczenia woli stron. Nie można zmienić stanowiska pracy w okresie ochronnym na podstawie wypowiedzenia zmieniającego.

