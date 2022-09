Zapaść w budowlance. Deweloperzy hamują z nowymi mieszkaniami

W sierpniu 2022 roku deweloperzy zaczęli w Polsce budowę 5,2 tysiąca mieszkań, to aż o 63 procent mniej niż w tym samym miesiącu rok temu - wynika z analizy HRE Investments. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na mieszkania to duży problem. Dużo lepiej wygląda natomiast liczba mieszkań, które w tej chwili są oddawane do użytkowania.