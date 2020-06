Zapaść w każdym zakątku Polski. Jednak co region, to różna skala

Produkcja przemysłowa na Śląsku w kwietniu tąpnęła o ok. 40 proc. (rok do roku) i był to największy spadek w kraju. Śląska motoryzacja załamała się o blisko 90 proc., produkcja wyrobów z metali o ponad 33 proc. To pokazują dane Urzędu Statystycznego w Katowicach. W śląskich przedsiębiorstwach w ciągu dwóch miesięcy pracę straciło 33 tys. osób.