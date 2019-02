Zarząd Srebrnej grozi "zdecydowaną reakcją prawną" na łączenie spółki z polityką

"Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod reżimem ustawowym, podobnie jak tysiące innych podmiotów, które konkurują na wolnym rynku" - pisze zarząd Srebrnej. "Spółka Srebrna ma także prawo do suwerennej polityki kadrowej" - podkreśla.

"Jakiekolwiek formy nieuzasadnionych zarzutów względem spółki będą podstawą do stanowczych roszczeń cywilnoprawnych, a w przypadku publikowania informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, także zawiadomień właściwych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa" - ostrzega zarząd spółki.

Opublikowany przez "Wyborczą" zapis nagranej potajemnie rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z austriackim kontrahentem spółki Srebrna sugeruje, że prezes PiS chciał, by wartą ok. 1,3 mld zł kredytował państwowy Bank Pekao, a cała inwestycja miała odbyć się w tajemnicy przed opinią publiczną, za pośrednictwem specjalnie powołanej do tego spółki.