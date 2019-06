Zatrzymanie b. prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza było bezzasadne. Decyzja sądu

Były prokurator krajowy i szef MSWiA Janusz Kaczmarek poinformował, że - decyzją gdańskiego sądu - zatrzymanie byłego prezesa Lotosu Pawła Olechnowicza było bezzasadne. "Nie było żadnych procesowych przesłanek do zatrzymania b. Prezesa Grupy Lotos SA Pawła Olechnowicza" - Kaczmarek zacytował postanowienie sądu i dodał, że jest ono prawomocne. W sprawie jest obrońcą Olechnowicza.

Do zatrzymania Pawła Olechnowicza doszło 29 stycznia nad ranem przez funkcjonariuszy CBA, w związku ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Śledczy postawili byłemu prezesowi Lotosu zarzut wyrządzenia spółce szkody majątkowej na co najmniej 246 tys. złotych. Prokuratura domagała się też aresztu dla zatrzymanego, jednak nie zgodził się na to sąd.