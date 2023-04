Zbliża się protest rolników. Zablokują granicę z Ukrainą

Rolnicy nie kryli, że ostatnie spotkanie z ministrem rolnictwa Robertem Telusem ich nie zadowoliło. Szef resortu rolnictwa rozmawiał we wtorek z przedstawicielami rolniczych związków zawodowych z: Polski, Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji m.in. o sytuacji wewnętrznych rynków rolnych w związku z napłynięciem na nie zbóż z Ukrainy. Po spotkaniu podkreślił, że nie może być tak, że tylko część państw ponosi koszty niesienia pomocy.

Protest rolników przy granicy z Ukrainą

Oto recepta na kryzys zbożowy?

"Rzeczpospolita" natomiast napisała w środę, że na zbożu z Ukrainy wciąż możemy zarobić. Ucieczką do przodu może być odważniejsze postawienie na przetwórstwo. Jednak wymagałoby to inwestycji w: koleje, porty i centra przeładunkowe.

Dziennik wyliczył, że przed wojną polski eksport produktów spożywczych wynosił ok. 14 proc. całej sprzedaży zagranicznej. W przypadku Ukrainy udział ten jest większy i wynosił 40 proc.

O co chodzi w sporze rolników z państwem?

Głównym polem sporu pozostaje zboże. Po wybuchu wojny Polska zobowiązała się do wsparcia ukraińskiej gospodarki, bazującej m.in. na eksporcie płodów rolnych. W momencie, gdy Rosja zablokowała porty czarnomorskie, nasz kraj otworzył swoje granice, by ukraińskie zboże poprzez porty krajowe i europejskie mogło trafić do Afryki i Azji.