Ziobro zarobił w rządzie więcej od premiera. Minister sprawiedliwości ujawnił majątek

Polityk nie ma papierów wartościowych, ale ma za to 1/3 udziałów w domu rodzinnym. Udziały te odpowiadają 85 metrom kwadratowym powierzchni wraz z udziałem w działce o powierzchni 22 arów, na której znajduje się dom. Wartość obu udziałów minister oszacował na 150 tys. zł.

Ziobro buduje też dom o powierzchni 133 m kw. W tym wypadku wartość szacuje na 586 tys. zł. Polityk do swojego oświadczenia wpisał też 125-metrowe mieszkanie o wartości 540 tys. zł.

Działka rolna o powierzchni 73 arów o wartości 135 tys. zł i dwie działki leśno-rolne 1,1 hektara za 125 tys. zł i druga 1,4 hektara o wartości ok. 150 tys. zł uzupełniają sekcję z nieruchomościami.

Zatem ten członek rządu w swoim oświadczeniu ujawnia, że ma wyższe dochody od premiera Morawieckiego. Szef rządu zadeklarował bowiem , że z KPRM dostał 208 tys. zł. Ziobro w oświadczeniu za ten sam okres o ok. 25 tys. zł więcej.

To zresztą nie koniec. Do tego dodać jeszcze należy ponad 9 tys. zł diety za pełnienie funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa i blisko 30 tys. zł diety poselskiej. Łącznie daje to ponad 270 tys. zł.