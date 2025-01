Zmiany w 800 plus dla Ukraińców. Wiadomo jak zagłosuje PSL

W ubiegłym tygodniu kandydat KO na prezydenta, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował do rządu o podjęcie prac nad zmianą prawa, aby świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

800 plus. PSL zagłosuje "za"

W czwartek premier Donald Tusk poinformował, że propozycja, aby wypłacać 800 plus tylko tym migrantom - również Ukraińcom - którzy spełniają te kryteria, zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd.

Pytany o to przez dziennikarzy w Sejmie, szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jemu osobiście podoba się ten pomysł, a jeśli rząd przyjmie taką ustawę i trafi ona do Sejmu, to PSL zagłosuje "za". Dopytywany o to, czy sprawa nie jest wykorzystywana w kampanii, wicepremier odparł, że w tym temacie powinny obowiązywać "jasne zasady", zwłaszcza, że Polacy i tak bardzo dużo pomagają Ukrainie, więc mamy prawo jako kraj "stawiać realistyczne oczekiwania".

- Jeśli ktoś płaci podatki, to ma prawo do benefitów społecznych i różnego rodzaju wsparcia. Jeśli tych podatków nie płaci, to prawo powinno być ograniczone. To nie jest granie niczyją sprawą, tylko rozwiązanie tematów, które są ważne dla obywateli - powiedział. Jak podkreślił, rządzący zostali powołani do tego, aby w pierwszej kolejności dbać o obywateli Rzeczypospolitej.

Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapytana w czwartek, czy popiera rozwiązanie proponowane przez Trzaskowskiego, odparła, że nie ma żadnego konkretnego projektu ustawy.

- 800 plus jest świadczeniem dla dzieci i dzieciom służyć powinno. I tak będziemy analizować każdą propozycję, która się pojawi - zaznaczyła. Dodała, że 80 proc. przebywających na terenie Polski Ukrainek - bo są to głównie kobiety - jest aktywnych zawodowo. Dodała, że to "fenomen w skali Unii Europejskiej".

Z kolei szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował w poniedziałek, że jego ugrupowanie złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy ograniczający program 800 plus tak, by świadczenie otrzymywali Ukraińcy pracujący i płacący podatki w Polsce. Wyjaśnił, że propozycja PiS to: "Mówimy sprawdzam" wobec zapowiedzi Trzaskowskiego. Według niego, pomysł Trzaskowskiego to jedynie zagrywka kampanijna.

Zmiany w 800 plus

Od 1 września 2024 r. wszystkie dzieci z Ukrainy mieszkające w Polsce są objęte obowiązkiem edukacji w polskiej szkole, czyli rocznym przygotowaniem przedszkolnym w tzw. zerówce, obowiązkiem szkolnym w szkole podstawowej, obowiązkiem nauki w szkołach ponadpodstawowych. Rodziny z Ukrainy mogą otrzymać świadczenie rodzinne 800+ i świadczenie Dobry Start, pod warunkiem, że ich dzieci będą uczęszczać do polskiej szkoły.

Od tej zasady jest jeden wyjątek: w roku szkolnym 2024/2025 uczniowie uczący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty nie są objęci obowiązkiem uczęszczania do polskich szkół. Mogą dokończyć edukację w formule online.

