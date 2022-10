Zmora pracodawców. Dla nich "ciche odejście z pracy" jest gorsze od rzeczywistego

"Cicha rezygnacja" to cios dla firmy

Profesor Anthony C. Klotz z University College London School of Management oraz profesor Mark C. Bolino z Price College of Business Uniwersytetu Oklahoma postanowili przyjrzeć się wpływowi "cichej rezygnacji" na dynamikę pracy w firmach. W swoim artykule w "Harvard Business Review" doszli do wniosku, że zrezygnowani pracownicy są zmorą pracodawców.