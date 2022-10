To nie pracownicy są leniwi, tylko szefowie kiepscy. Sprawdzili, o co naprawdę chodzi w "cichej rezygnacji"

Jeżeli jesteś szefem, a w twoim zespole więcej jest osób "cicho rezygnujących" z pracy niż gotowych do poświęceń dla niej, to nie oznacza to, że jesteś otoczony przez osoby leniwe. Problem raczej leży w twoim sposobie zarządzania. Do takiego wniosku doszli analitycy po przejrzeniu tysięcy ankiet pracowników. Badacze podpowiadają szefom, jak zainspirować zespół.