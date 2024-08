ZUS interweniuje do MRiT ws. absurdu w przepisach. "Niesprawiedliwe reperkusje"

Absurd, o którym pisze czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna", dotyczy długości kontroli. Chodzi o to, że w obecnym kształcie przepisów jednym z głównych kryteriów decydujących o zaszeregowaniu podmiotu gospodarczego do kategorii mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy jest przeciętne roczne zatrudnienie.

Co ważne, uwzględnia się w nim tylko pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i to nie wszystkich . Dlatego opłaca się zatrudniać pracowników np. na umowach cywilno-prawnych.

Na czym polega niesprawiedliwość? "ZUS uważa, że powoduje to niesprawiedliwe reperkusje w długości kontroli. Dla przykładu: zakład zatrudniający 33 pracowników ma status średniego przedsiębiorcy i dany organ ma prawo go sprawdzać przez 18 dni roboczych w roku kalendarzowym. Z kolei podmiot z trzema pracownikami i 30 zleceniobiorcami (np. firma kurierska czy z branży medialnej) to mikroprzedsiębiorca i obowiązujący go limit roczny wizytacji wynosi tylko 12 dni roboczych na rok, a od nowego roku – zgodnie z projektem – sześć dni" - pisze "DGP".