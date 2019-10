ZUS. Likwidacja 30-krotności. Kaczyński ma problem, nawet prezydent jest na "nie"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki mają spory problem. Przed wyborami obiecali Polakom zrównoważony budżet, czyli taki, w którym wydatki z budżetu państwa równają się dochodom. Jednak najpierw lider Porozumienia Jarosław Gowin, który na listach PiS wprowadził do Sejmu 18 posłów, zapewnił, że on i jego ludzie nie zgodzą się na zniesienie limitu składek na ZUS. Teraz to samo mówi prezydent Andrzej Duda, a to sprawia, że niemal pewne będzie to, iż ustawę budżetową trzeba będzie znowelizować.