ZUS przypomina studentom o ważnym terminie. Przegapią, to stracisz rentę

ZUS przypomina o ważnym terminie

Wyjaśnił, że na złożenie dokumentów studenci mają czas do końca października. Jeśli student złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, to otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Jeśli jednak dostarczy dokumenty w listopadzie, to renta rodzinna za październik nie będzie przysługiwać.

- Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać m.in. dziecko po śmierci rodzica, przysługuje do ukończenia przez nie 16. roku życia albo do 25. roku życia pod warunkiem, że nadal się uczy (jeżeli dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów) – dodał rzecznik ZUS.