Związkowcy zadowoleni z nowych obostrzeń. "Wreszcie ktoś dostrzegł pracowników handlu

We wtorek rząd wprowadził kolejne obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.

Wprowadzono limit osób, które mogą jednocześnie przebywać w sklepie. Maksymalnie trzy osoby na jedną kasę, co oznacza, że jeśli w sklepie jest 10 kas, będzie mogło do niego wejść maksymalnie 30 osób. Analogicznie, głównie w przypadku osiedlowych sklepów, jeśli jest tam jedna kasa, do środka wejdą tylko 3 osoby.