Zwolnienia w Tesco. Nadal bez porozumienia z pracownikami

Związkowcy z Tesco wydali komunikat, w którym informują, że wciąż nie doszło do porozumienia pracowników z siecią handlową w sprawie zwolnień grupowych. Apelują również do zatrudnionych w Tesco, by wstrzymać się ze składaniem wypowiedzeń.

