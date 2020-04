Zwolnienie ze składek ZUS. Gdzie znaleźć nowy wniosek i jak go wypełnić? [PORADNIK]

Tarcza antykryzysowa została znowelizowana, łącznie to kilkadziesiąt zmian. Jedną z najważniejszych jest rozszerzenie zwolnienia z płatności składek ZUS o większe firmy. Od teraz mogą to zrobić przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób (wcześniej było to 9 osób) oraz spółdzielnie socjalne. Zwolnienie obejmuje także duchownych.

ZUS opublikował właśnie zaktualizowany wniosek o zwolnienie z opłacenia składek. Gdzie go znaleźć i jak wypełnić? Kto nie musi płacić? Dowiesz się z poradnika money.pl.

Nowy wniosek

Zacznijmy od tego, co najważniejsze. Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. ZUS na swoich stronach opublikował zaktualizowany wniosek. W money.pl ułatwiamy przedsiębiorcom znalezienie wniosku.

By go pobrać w formacie docx wystarczy kliknąć TUTAJ, z kolei po wniosek w formacie pdf należy kliknąć TUTAJ.

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną - poprzez platformę PUE ZUS. Jednak zaktualizowany wniosek dopiero pojawi się na stronach PUE ZUS. Zakład informuje, że nastąpi to "wkrótce".

Jednak to żaden problem. Do tego czasu, chcąc przekazać wniosek elektronicznie, można skorzystać z aktualnie dostępnego wniosku.

Przedsiębiorca, który zgłasza do 50 ubezpieczonych (49 pracowników + przedsiębiorca) lub jest płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku wypełnia pkt 1.

Wniosek można także złożyć tradycyjnie - wysyłając wydrukowany i wypełniony wniosek pocztą, lub osobiście - w placówce ZUS, wrzucając wniosek do skrzynki na dokumenty, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Komu przysługuje zwolnienie z ZUS?

Do zwolnienia z opłaty składek ZUS nie wystarczy jedynie wypełnienie i wysłanie wniosku. Kogo dotyczy zwolnienie i jakie warunki trzeba spełnić?

Zwolnienie z ZUS za okres marzec-maj 2020 r. można uzyskać dla całości (100 proc.) lub dla połowy (50 proc.) łącznej kwoty należności. Nowelizacja ustawy przyniosła też istotną nowość.

Jeśli przedsiębiorca opłacił już składkę za marzec (dotyczy tylko tego miesiąca), a składa wniosek o zwolnienie ze składek na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Jak podkreśla Zakład, prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze. Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków (nadpłata za marzec) to rozliczy się ona na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone.

Zwolnienie z opłacenia 100 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

a) osób wykonujących pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, kórych przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekracza kwoty 15 tys. 681 zł;

b) płatników składek, którzy prowadzili działalność: przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

c) spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób);

d) duchownych.

Zwolnienie z opłacenia 50 proc. należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność: przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych;

w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych;

w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych. Wniosek do ZUS trzeba złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).

Komu nie przysługuje zwoleninie ze składek ZUS?

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji już w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS (wynika to z unijnych regulacji).

Zwolnienie z opłacania składek ZUS nie obejmuje również płatników, którzy korzystają z "Ulgi na start". Co jest oczywiste, bo takie osoby są zwolnione z płacenia składek przez 6 miesięcy. Przepisy tarczy antykryzysowej wskazują, że osoby te - zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 - nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Więcej szczegółów dotyczących zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 r. znajdziesz na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, klikając TUTAJ.

